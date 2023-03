Med sečnjo ga je odžagano drevo zadelo v prsi

V torek dopoldan okoli desete ure je prišlo do delovne nesreče na Kobariškem, kjer se je poškodoval 43-letni delavec, državljan Kosova.

Po do zdaj zbranih podatkih je do nesreče prišlo med obsekavanjem dreves ob cesti Staro selo – Kobarid. Delavca je v predel prsi zadel spodnji del že odžaganega drevesa. Predvidoma lažje poškodovanega delavca so kasneje odpeljali na nadaljnji pregled v šempetrsko bolnišnico.

Poleg pristojnih pravosodnih organov je Policija obvestila tudi pristojno delovno inšpekcijsko službo.