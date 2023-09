Med raftanjem jih je vrglo v Sočo: umrl 55-letni Američan

V torek smo pisali, da se je pri naselju Trnovo v občini Kobarid zgodila huda nesreča na reki Soči. Med raftanjem je eden od udeležencev kljub hitri prvi pomoči umrl, dva pa sta se poškodovala. S Policijske uprave Nova Gorica so danes sporočili, da je v nesreči umrl 55-letni državljan ZDA.

Policija navaja, da se je 16 udeležencev - državljanov ZDA, Kanade, Združenega kraljestva in Belgije - okoli 10.30 pod vodstvom dveh vodičev lokalnega ponudnika z dvema gumenjakoma za rafting spustilo po reki Soči od vstopne točke Boka (pri naselju Log Čezsoški) na Bovškem proti izstopni točki Trnovo 1 pod naseljem Trnovo ob Soči.

S prvega čolna v vodo padli štirje turisti

Med plovbo po reki Soči je prvi gumenjak približno na polovici desetkilometrske poti zaradi visokega vodostaja zapeljal izven idealne linije rečnega toka in nasedel na skalo na desnem bregu. Pri tem so s prvega čolna v vodo padli štirje udeleženci raftinga in jih je vodni tok odnesel nizvodno.

Vodniku drugega čolna, ki je bil za prvim gumenjakom, je nato iz reke Soče uspelo rešiti tri tuje državljane, med katerimi je bil tudi obnemogli 55-letni državljan ZDA. Četrtemu udeležencu iz prvega čolna se je po padcu uspelo rešiti iz vode do bližnjega brega, nato pa se je odpravil peš do izstopnega mesta Trnovo 1.

Z drugega čolna vsi padli v reko Sočo

Na drugem čolnu je bilo od prvotnih osem oseb, po reševanju enajst oseb in še vodič. Čoln je zaneslo v levo izven idealne smeri rečnega toka, kjer je čoln s prednjim delom trčil v skalnato brežino in se prevrnil, pri tem pa so vsi udeleženci raftinga padli v reko Sočo.

Vodiču in desetim udeležencem se je uspelo rešiti iz reke Soče na bližnji breg, medtem ko je tok reke Soče 55-letnega državljana ZDA odnesel nizvodno.

Pozneje je do izstopnega mesta Trnovo 1 prispel še prvi čoln, na katerem so bili še štirje udeležencu in z brega reke Soče pobrali še nekaj ponesrečenih udeležencev iz drugega čolna ter jih varno prepeljali do izstopnega mesta v Trnovem ob Soči.

Iz vode potegnili 55-letnika

Pozneje so pod mostom ob izstopnem mestu Trnovo 1 v reki opazili negibno osebo in jo približno 300 metrov nižje potegnili iz Soče ter pričeli z oživljanjem vse do prihoda reševalcev NMP ZD Tolmin. Američan je kljub nudeni prvi pomoči na kraju umrl.

Zdravnik ZD Tolmin je na kraju potrdil njegovo smrt in odredili sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti.

Med izletom sta bila lažje telesno poškodovana še dva udeleženca raftinga, oba državljana ZDA. Prvo pomoč so jima nudili v ZD Tolmin.

Poleg policistov in kriminalistov so na kraju včerajšnje tragične nesreče posredovale tudi druge pristojne službe: gorski reševalci GRS Tolmin, gasilci PGD Kobarid in reševalci NMP ZD Tolmin. O dogodku so policisti obvestili tudi Okrožno državno tožilstvo in preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici ter druge pristojne inšpekcijske službe. Policija nadaljuje z dodatnim zbiranjem obvestil, da bi ugotovili vse okoliščine včerajšnjega tragičnega dogodka.