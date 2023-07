Med prostim izhodom vlamljal (FOTO)

Štiri leta so minila od ropa zlatarne v Šentjerneju, zaradi katerega se je za zapahi znašel Marijo Heraković z Rake pri Krškem. Čeprav je danes 40-letni Posavec ves čas sojenja na novomeškem okrožnem sodišču trdil, da ni on tisti, ki je ropal, celo na poligraf bi sedel, da bi dokazal svojo nedolžnost, je bil obsojen. A očitno njegovo življenje le ni tako pošteno, kot ga je želel prikazati, zdaj namreč ždi v avstrijskem zaporu.

Dobro leto po ropu je bil pravnomočno obsojen na 5 let zapora, od 14. marca 2020 je njegov začasni naslov na Dobu. Tu je bil očitno zgleden zapornik, saj so ga prestavili v svobodnejši režim prestajanja kazni, prislužil si je tudi proste izhode. A te si je, kot kaže, malo po svoje razlagal, vmes je zavil celo v tujino, kamor ne bi smel.

6 let zapora je fasal pri naših severnih sosedih.

Kot smo izvedeli, je Dob zapustil 5. novembra lani, vrniti bi se moral 13. novembra, a nekaj dni pozneje so avstrijski organi pregona v Slovenijo sporočili, da je naš zapornik pri njih in da bo tam tudi ostal. Prostost so mu odvzeli 10. novembra lani, očitno so ga dobili pri delu, s prsti v marmeladi. Heraković je bil v Avstriji obsojen na šest let zapora, sodeloval je v hudodelski združbi, ki je vlamljala po hišah, odnesli naj bi večje količine denarja in zlatnine. Na delu torej ni bil sam, po naših podatkih si je prav takšno kazen prislužil tudi Alijan Brajdič.

Alijan Brajdič je stari znanec naših organov pregona, zdaj spoznava še avstrijski zapor. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Diši mu zlatnina

»Okrožno sodišče v Novem mestu je maja letos prejelo evropski nalog za prijetje in predajo Deželnega sodišča za kazenske zadeve v Gradcu zaradi nadaljevanih kaznivih dejanj članstva v hudodelski združbi po več členih avstrijskega kazenskega zakonika. Prejeti nalog se nanaša na tri slovenske državljane, od katerih sta bili dve osebi, in sicer Slavko Bregar in Zlatko Ramić, izročeni Avstriji, ker sta soglašali s predajo, ena oseba pa Avstriji ni bila izročena, saj se s predajo ni strinjala in postopek v zvezi s tem še ni pravnomočno zaključen,« je na naše poizvedovanje odgovorila Tina Radešček z novomeškega okrožnega sodišča.

Pri vlamljanju so očitno avstrijski organi pregona prijeli tudi Brajdiča iz romskega naselja Žabjak v Novem mestu, sicer starega znanca črne kronike. Alijan je bil pri nas zaprt devet let zaradi umora in ropa zlatarja Toneta Paplerja v Ljubljani, saj je kazenski postopek pokazal, da je bil Alijan tisti, ki je za rop zlatarne priskrbel storilca, orožje, Sandija Prešerna in Simona Tkalčeca pa pripeljal v Ljubljano in ju po dejanju odpeljal v Novo mesto. Po prestani kazni je očitno tudi Brajdič zajadral na stara pota, zdaj je zaprt v Avstriji.

Marijo Heraković je tokrat zaprt v Avstriji. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Tako njemu kot Herakoviću očitno diši zlatnina. Konec junija 2019 je iz zlatarne Bartol v Šentjerneju odnesel 60 dekagramov zlatnine, katere tržna vrednost je bila 35.000 evrov, iz blagajne pa še 200 evrov. Še preden je zbežal, je prodajalki zabičal, da mora 10 minut stati čisto pri miru, a ta je takoj, ko je odšel, šla k oknu in začela klicati na pomoč.

Bežečega je po naključju videl eden od zaposlenih v bližnji prodajalni, nekaj sekund sta si z razdalje 10 metrov celo zrla iz oči v oči, in prav njegova prepoznava je bila eden od bistvenih temeljev nadaljnje preiskave in tudi obsodbe. Heraković je sicer ponudil alibi, v času ropa naj bi bil 25 kilometrov stran, a razčiščevanje alibija je njegove izjave precej omajalo. Še več: zaradi krivega pričanja in ponarejanja listin je bila pozneje obsojena priča, ki je Herakoviću dala lažni alibi.