Dolgo so ga oživljali, a zaman: po padcu pet metrov globoko je umrl

V torek ob 20.31 se je pri naselju Bratislavci v občini Dornava pri košnji trave prevrnil traktor. Traktorist (57) je v nesreči umrl.



Okoli 20.22 je s kmetijskim traktorjem, na katerem je imel nameščena mulčerja za travo spredaj in zadaj, mulčil travo po brežini v sadovnjaku v Bratislavcih. Ko je prišel do konca brežine, je začel traktor drseti, nato pa se je prevrnil na desni bok in padel v globino okoli pet metrov. Kljub takojšnji pomoči policistov, gasilcev in reševalcev, ki so traktorista dolgo oživljali, so bile poškodbe prehude in je na kraju nesreče umrl, je sporočila policija.

Med prevračanjem padel iz kabine

Podobna nesreča se je nekaj ur prej zgodila v Vodicah pri Kalobju v občini Šentjur. Policisti so ob ogledu kraja in z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je malo pred 17. uro pri vožnji s traktorjem z nakladalko po travniku poškodoval 58-letni moški. Ob spravilu trave se je traktor prevrnil približno 300 metrov po pobočju, voznik pa je med prevračanjem padel iz kabine in se huje poškodoval.



Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj, nudili prvo pomoč poškodovanemu, odklopili akumulator stroja, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine, nato pa s tehničnim posegom in ob pomoči delovnih strojev ter občanov tako traktor kot tudi nakladalko izvlekli na ravnino.



Reševalci so huje poškodovanega traktorista oskrbeli in prepeljali v celjsko bolnišnico.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: