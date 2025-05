Med prevračanjem padel iz vozila, odpeljal ga je helikopter

S PU Celje sporočajo, da so od petka do danes obravnavali dve prometni nesreči s hudimi poškodbami, 4 prometne nesreče z lažjimi poškodbami in 28 prometnih nesreč z materialno škodo.

Prometno nesrečo s hudimi poškodbami so obravnavali v soboto okoli 12.30 v Podgorju na območju Slovenj Gradca. Voznik osebnega vozila je je pri vzvratni vožnji zapeljal čez rob vozišča, zaradi česar je vozilo zdrselo po hribu navzdol in se prevrnilo. Voznik je med prevračanjem padel iz vozila in se hudo poškodoval. Vozilo je nato trčilo v garažo ob stanovanjski hiši in v parkirano vozilo. Hudo poškodovanega voznika so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor.

Druga prometna nesreča se je zgodila včeraj okoli 14. 30 v Florjanu na območju Policijske postaje Velenje. Povzročila jo je voznica osebnega vozila, ki je vozila po lokalni cesti iz smeri Loma nad Florjanom proti Šoštanju. Voznica je pri vključevanju na prednostno cesto izsilila prednost pred mladoletnim voznikom motornega kolesa in je, čeprav je motorist poskušal trčenje z umikanjem v levo preprečiti, trčila vanj. Motorist se je v prometni nesreči hudo poškodoval.