NA CELJSKEM

Med pretepom uporabili palice, dvojica je nato prinesla še strelno orožje

V Žalcu se je stepla skupina moških, spor so nadaljevali v Celju.
Fotografija: Obema osumljenima so policisti zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilništvo in povzročitev splošne nevarnosti odvzeli prostost. FOTO: Yakobchukolena/Getty Images
Odpri galerijo
Obema osumljenima so policisti zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilništvo in povzročitev splošne nevarnosti odvzeli prostost. FOTO: Yakobchukolena/Getty Images

B. K. P.
01.09.2025 ob 16:23
01.09.2025 ob 16:24
B. K. P.
01.09.2025 ob 16:23
01.09.2025 ob 16:24

Minulo sredo popoldan so policisti Policijske uprave (PU) Celje prejeli obvestilo, da se na parkirišču Bevkove ulice v Žalcu pretepa več oseb.

Policisti so nemudoma odhiteli na dani naslov ter ugotovili, da je prišlo do pretepa med dvema skupinama moških, ki so pri pretepu uporabili palice, poškodovali pa so tudi osebno vozilo, ki je bilo v lasti enega od pretepačev.

»Policisti so na kraju opravili ogled poškodovanega vozila in zbrali obvestila od vpletenih. V večernem času istega dne sta skupini nadaljevali spor na območju Celja, pri čemer sta dva od vpletenih, stara 41 in 59 let, uporabila strelno orožje. Nihče od prisotnih v streljanju ni bil poškodovan,« je podrobnosti incidenta sporočila tiskovna predstavnica PU Celje Milena Trbulin.  

Opravili tudi hišni preiskavi

Obema osumljenima so policisti zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilništvo in povzročitev splošne nevarnosti odvzeli prostost in ju po opravljenih preiskovalnih dejanjih privedli k preiskovalni sodnici, ki je obema odredila pripor.

Pri obeh so možje postave opravili tudi hišni preiskavi ter pri enem našli več nabojev. »S preiskavo glede posedovanja orožja nadaljujemo, glede posedovanja nabojev bomo zoper kršitelja izvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve Zakona o orožju. Osumljena legalnega orožja ne posedujeta,« je še navedla Milena Trbulin. 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

pretep spor policija orožje PU Celje

Priporočamo

Med pretepom uporabili palice, dvojica je nato prinesla še strelno orožje
»Baba stara«? Saša Einsiedler ostro udarila nazaj: »Lupčki moji ...« (VIDEO)
V spodnjem perilu skrival uro, ogrlico, uhane, prstan ...
Zagrebškemu županu zagrozili s podtaknjeno bombo

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Komentarji:

Priporočamo

Med pretepom uporabili palice, dvojica je nato prinesla še strelno orožje
»Baba stara«? Saša Einsiedler ostro udarila nazaj: »Lupčki moji ...« (VIDEO)
V spodnjem perilu skrival uro, ogrlico, uhane, prstan ...
Zagrebškemu županu zagrozili s podtaknjeno bombo

Izbrano za vas

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.