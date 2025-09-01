Med pretepom uporabili palice, dvojica je nato prinesla še strelno orožje

Minulo sredo popoldan so policisti Policijske uprave (PU) Celje prejeli obvestilo, da se na parkirišču Bevkove ulice v Žalcu pretepa več oseb.

Policisti so nemudoma odhiteli na dani naslov ter ugotovili, da je prišlo do pretepa med dvema skupinama moških, ki so pri pretepu uporabili palice, poškodovali pa so tudi osebno vozilo, ki je bilo v lasti enega od pretepačev.

»Policisti so na kraju opravili ogled poškodovanega vozila in zbrali obvestila od vpletenih. V večernem času istega dne sta skupini nadaljevali spor na območju Celja, pri čemer sta dva od vpletenih, stara 41 in 59 let, uporabila strelno orožje. Nihče od prisotnih v streljanju ni bil poškodovan,« je podrobnosti incidenta sporočila tiskovna predstavnica PU Celje Milena Trbulin.

Opravili tudi hišni preiskavi

Obema osumljenima so policisti zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilništvo in povzročitev splošne nevarnosti odvzeli prostost in ju po opravljenih preiskovalnih dejanjih privedli k preiskovalni sodnici, ki je obema odredila pripor.

Pri obeh so možje postave opravili tudi hišni preiskavi ter pri enem našli več nabojev. »S preiskavo glede posedovanja orožja nadaljujemo, glede posedovanja nabojev bomo zoper kršitelja izvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve Zakona o orožju. Osumljena legalnega orožja ne posedujeta,« je še navedla Milena Trbulin.