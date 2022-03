Zdravka med prepirom večkrat zaštihal (FOTO)

»Med prepirom je vzel nož in me zaštihal,« je včeraj pričal 32-letni oškodovanec makedonskih korenin Zdravko Gazinkovski, ki naj bi ga 28-letni Nizozemec Anthonie Johannes Brian Boerkamp v Portorožu lani poskusil ubiti. Ta se je po Obali potikal in tudi delal v lucijskem zabaviščnem parku, Gazinkovski pa je zidar z začasnim prebivališčem v Luciji.

Nista se poznala, prav tako očitno nihče od udeležencev ni razumel, kaj drug drugemu govorijo. Oškodovanca, ki se je prepiral v slovenskem oziroma makedonskem jeziku, obtoženi bržkone ni razumel, oškodovanec pa ne obtoženega, ki se je prepiral v angleščini.

Preprečili uboj

»17. julija sem okoli 18. ure prišel iz Lucije v Koper po prijatelja Darijana N. V Kopru sva spila kavo in sok in se okoli desetih odpeljala v Lucijo, tam sva pojedla, potem pa šla na pijačo v portoroško Kapelco. Tam se nama je pridružil Antonij P. Za našo mizo je sedela družba treh ljudi, s katerimi smo se ponoči odpravili na pijačo v Pergolo. Plačal sem vstopnino za vse, 50 evrov, dogovor je bil, da družba zato plača pijačo,« je koprski okrožni sodnici Orjani Trunkl pripovedoval napadeni. Z žensko iz družbe da se je odpravil na bankomat.

»Ko sva se vračala proti Pergoli, sem videl, da se Darijan pogovarja z dvema moškima, in ga vprašal, ali ima težave. K meni je pristopil moški v rdeči majici (obtoženi, op. p.) in me napadel, ko me je prijatelj opozoril, da ima moški nož, sem vzel stol in se poskusil z njim ubraniti, udaril pa nisem nikogar.«

»Večkrat me je porezal, potem pa sta oba moška pobegnila proti plaži,« je dejal Gazinkovski. »Nisem čutil vbodov,« je navedel že v preiskavi, na sodišču pa potrdil tudi, da sta odšla s prijateljem proti Pergoli, tam je ves krvav sedel na pločnik. Iz lokala so poklicali reševalce, ti so ga odpeljali v izolsko bolnišnico, tam so mu vbode zašili. Državno tožilstvo Boerkampu očita, da je najmanj dvakrat sunkovito zamahnil proti prsnemu košu oškodovanca in ledvenemu delu, utrpel je vbod, globok tri centimetre in dolg centimeter in pol, ter še enega centimetrskega. Tožilstvo je prepričano, da je ostalo pri poskusu uboja zgolj zato, ker so ju med prepirom poskusili razdvojiti.

Obtoženi zanika, da bi ga udaril, kaj šele zabodel, saj da ima močne roke, 110 kilogramov, skoraj dva metra, pa tudi borilne veščine menda obvlada. Napadena da sta bila on in njegov 20-letni prijatelj Thor. Medtem ko se je prijatelju obtoženega Darijanu N. Nizozemec zdel pod vplivom drog, pa obramba dvomi o verodostojnosti pričanja oškodovanca, saj je povedal, da je tisti večer poleg štirih ali petih piv prvič in samo enkrat poskusil zelo malo kokaina, čemur pa da ne gre verjeti, saj da so toksikološke preiskave poleg kokaina pokazale tudi dva metabolita kokaina.

»Obramba zato predlaga izvedenca medicinske stroke, ki bo povedal, kako sta alkohol in kokain vplivala na zaznave obtoženega, koliko kokaina in kdaj ga je zaužil. Hkrati pa bi preverili, ali je oškodovanec vse povedal po resnici,« je predlagal odvetnik Aljoša Štampar Strojin. Okrožna državna tožilka Vesna Medica postavitvi sodnega izvedenca ni nasprotovala, o predlogu pa sodnica Trunklova še ni odločila. Sojenje se nadaljuje 21. marca.