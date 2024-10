Med prekrivanjem strehe se je zgodila huda nesreča

Policisti PU Novo mesto so bili v torek po 11. uri obveščeni o nesreči pri delu, ki se je zgodila v Krškem. Policisti PP Krško so ugotovili, da je 63-letni moški prekrival streho pomožnega objekta, ko se je pri hoji po strehi ena izmed desk prelomila. Moški pa je ob tem padel z višine približno treh metrov. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.