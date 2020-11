Kranjski policisti so minuli vikend obravnavali prijavo nasilja v družini. Gre za nasilje nad starši. Policisti so nasilnežu izrekli prepoved približevanja žrtvi in vodijo predkazenski postopek.



»Prijavite nasilje, ko do njega pride, in ne dopustite, da traja. Običajno namreč nikoli ne mine samo od sebe, ravno nasprotno, po večini se še stopnjuje,« ob tem sporočajo iz PU Kranj.