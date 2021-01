Voznik med postopkom brežiškega policista ugriznil v roko

Iz stanovanjske hiše je pritekel njegov sin in napadel policista.

V sredo nekaj po 12. uri sta brežiška policista na cesti med Dobovo in Brežicami ustavljala voznika osebnega avtomobila, a se je ta požvižgal na njune svetlobne in zvočne znake. Namesto da bi ustavil, je nadaljeval vožnjo in poskušal zapeljati na dvorišče stanovanjske hiše, to pa sta mu moža postave preprečila.A medtem ko sta imela opravka z voznikom, je iz stanovanjske hiše pritekel njegov sin in ju napadel, prav tako ju je napadel 46-letni kršitelj in enega od njiju ugriznil v roko. Policista sta zoper oba uporabila prisilna sredstva in ju obvladala.V nadaljevanju policijskega postopka so ugotovili, da je 46-letni kršitelj vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu volkswagna passat zasegli in na pristojno sodišče naslovili obdolžilni predlog.Zoper voznika in njegovega sina bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, so sporočili z novomeške policijske uprave.