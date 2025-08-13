KOČEVSKI BLOK GROZE
Med popivanjem Maja ubila fanta
Morilki iz kočevskega bloka groze Maji Nosan potrdili sedem let ječe. Po zločinu vreščala, da je Alen padel dol, ona je pa vsa krvava.
Odpri galerijo
Celoten članek je na voljo le naročnikom.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Obstoječi naročnik? PRIJAVITE SE
Predstavitvene informacije
Komentarji:
08:44Slovenec podrl Guinnessov rekord v izdelovanju cvetličnih šopkov, oglasila se je tudi Pirc Musar (FOTO)
2.Saj ni res, pa je! Z davkoplačevalskim denarjem nabavil 1800 kozarcev, 100 zajemalk, pet vrtalnih strojev in več