KOČEVSKI BLOK GROZE

Med popivanjem Maja ubila fanta

Morilki iz kočevskega bloka groze Maji Nosan potrdili sedem let ječe. Po zločinu vreščala, da je Alen padel dol, ona je pa vsa krvava.
Fotografija: Na sodišču je dejala: »Žal mi je, da je umrl. Nisem ga hotela ubiti. Treznega sem ga imela rada, pijanega sem se ga bala.« FOTO: Aleksander Brudar
Na sodišču je dejala: »Žal mi je, da je umrl. Nisem ga hotela ubiti. Treznega sem ga imela rada, pijanega sem se ga bala.« FOTO: Aleksander Brudar

13.08.2025 ob 06:50
Poslušajte

Čas branja: 5:53 min.
Nekdanji samski dom sredi mesta ob Rinži je nekdo poimenoval kočevski blok groze, potem ko sta se v njem v nekaj mesecih zgodila dva uboja. Nedavno je višje sodišče v Ljubljani potrdilo kazen devet let in pol zapora za 40-letnega Aleša Krošlja iz prvega nadstropja, ki je med 30. novembrom in 2. decembrom 2023 usodno pretepel svojo 67-letno mater Nado, nato pa več dni živel ob njenem truplu. Višje sodišče je to storilo tudi v primeru 40-letne Maje Nosan. 22. junija 2024 so prav iz prvega nadstropja v krsti odnesli njenega umorjenega partnerja Alena Petka, ki bi nekaj dni pozneje dopolnil 33. l...

uboj umor sodišče sojenje Maja Nosan smrt nasilje nož krvava Slovenija Alen Petek napad tragedija policija Kočevje prepir padec

