Med popivanjem Maja ubila fanta

Nekdanji samski dom sredi mesta ob Rinži je nekdo poimenoval kočevski blok groze, potem ko sta se v njem v nekaj mesecih zgodila dva uboja. Nedavno je višje sodišče v Ljubljani potrdilo kazen devet let in pol zapora za 40-letnega Aleša Krošlja iz prvega nadstropja, ki je med 30. novembrom in 2. decembrom 2023 usodno pretepel svojo 67-letno mater Nado, nato pa več dni živel ob njenem truplu. Višje sodišče je to storilo tudi v primeru 40-letne Maje Nosan. 22. junija 2024 so prav iz prvega nadstropja v krsti odnesli njenega umorjenega partnerja Alena Petka, ki bi nekaj dni pozneje dopolnil 33. l...