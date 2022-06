47-letni Janez Koca - Bunka iz Lokev pri Črnomlju je velik del življenja preživel za zapahi, kar pomeni, da je stari znanec sodišč. A tokrat se je na novomeškem okrajnem pojavil v vlogi tožnika in žrtve – zdaj je namreč on tisti, ki izza rešetk toži, in to kar državo, od katere pričakuje 15 tisočakov odškodnine. Prepričan je namreč, da država oziroma pravosodni policisti na Dobu niso dovolj skrbeli za njegovo varnost, saj mu je sozapornik s pestjo zdrobil obraz. Udarec je bil tako močan, da je Bunka dobil trojni zlom ličnega loka. In to vse zaradi pokra in situacije split, v kateri Aleš...