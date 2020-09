Med pogovorom ju je iznenada napadel, nato se mu je pridružil še eden

V petek ob 22.30 so policisti prejeli prijavo, da je prijavitelja iz Šenčurja in njegovega prijatelja iz Kranja napadel neznanec. V lokalu sta se pričela pogovarjati z dvema moškima, eden od njiju pa ju je nenadoma napadel in pričel pretepati. Kasneje se je v pretep vključil še eden. Napadencema je nato vendarle uspelo pobegniti. Poškodovana so ju oskrbeli v SB Izola.



Naslednji dan so policisti na Gortanovi ulici prijeli dva državljana Srbije, stara 28 in 25 let, osumljena napada. Kazensko bosta ovadena zaradi nasilništva, so sporočili iz PU Koper.