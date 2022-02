Med pogojno gojil travo

Na okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje Martinu Bohnecu, ki se je v novem kazenskem postopku znova znašel jeseni, tudi takrat zaradi marihuane, ki da jo je z namenom nadaljnje prodaje gojil, ko je bil na pogojni prostosti. Nazadnje je bil zaradi tega namreč na istem sodišču pravnomočno obsojen junija lani, sodnik mu je tistikrat naložil leto in tri mesece zapora s preizkusno dobo štirih let.

Anonimno obvestilo

Policisti so ga na osnovi anonimnega obvestila samo približno štiri mesece po zadnji obsodbi povezali z nasadom marihuane na zelo težko dostopnem območju v gozdu v naselju Obrov, ki spada pod občino Hrpelje-Kozina. Neki domačin naj bi videl trojico, ker pa jih ni poznal, ga je menda zanimalo, kaj tam počnejo, zato se je napotil v smer, od koder so možakarji prišli, in odkril obilen nasad.

Najdeni nasad konoplje FOTO: PU Koper

Tam so policisti pozneje zasegli 45 sadik, visokih do 220 centimetrov, v hiši v Obrovu, kjer živi obtoženi, so našli 100 gramov konoplje, v nahrbtniku v njegovem avtu pa 7,72 grama. Bohneca so pridržali, preiskovalni sodnik pa je oktobra zanj odredil pripor.

V četrtek je obravnavo spremljal prek videokonferenčne povezave, pravosodni policisti so se namreč znova znašli v kadrovski stiski. »Priznavam, da je, kar je bilo najdeno v avtu in hiši, moje,« se je o posameznih dejstvih pred sodnico Barbaro Franca decembra na predobravnavnem naroku izrekel 57-letnik, krivdo pa sicer zanikal, tudi v svojem zagovoru.

Češ da s parcelo in nasadom nima nič, 70 gramov smole in 30 gramov posušene konoplje pa je bilo namenjenih lastni uporabi za lajšanje zdravstvenih težav, saj boleha za levkemijo in hernijo, marihuana pa mu pomaga, da se telo spočije in obnavlja, posledično pa lahko zaspi brez bolečin.

Kot prvo pričo so zaslišali Boštjana Ž., poklicnega gasilca iz Kranja, ki je na dan, ko so Bohnecu odvzeli prostost, vozil njegov avto. »Avto sem si izposodil za nekaj dni, ker je bil moj subaru na popravilu v Postojni. Ko sem bil na poti k Martinu, nameravala sva prevzeti avto pri avtomehaniku, me je črn clio pri Brezovem Brdu skoraj izrinil iz ceste, ko sva se pozneje z Bohnecem peljala proti Rjavčam, pa naju je ustavil voznik istega avtomobila, pokazal je policijsko značko, morala sva izstopiti, potem naju je pretipal. Bohnecu so odvzeli prostost,« je povzel gasilec, ki je bil skupaj z Bohnecom pred leti obsojen na kranjskem sodišču.

Bohnec naj bi takrat organiziral združbo, ki je gojila prepovedano konopljo po Sloveniji. Sodišče mu je leta 2016 zato prisodilo štiri leta zapora, gasilec pa jo je odnesel s pogojno kaznijo. Sojenje se bo nadaljevalo marca.