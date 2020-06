Med plinskimi uplinjači 200 kil droge

350 tisoč evrov bi zaslužili z 204 kilami konoplje.

Pri francoskem mestu Perpignan so cariniki zasegli marihuano.

Trava v strehi

V zadnjih dneh skoraj ne mine dan, da tuji varnostni organi ne bi ujeli slovenskega tovornjakarja pri prevažanju droge. Tako smo podrobneje poročali o tem, kako so v britanskem pristanišču Dover v tovornjaku z novogoriškimi tablicami, ki ga je vozil 50-letni Koprčan, odkrili kar 82 kilogramov kokaina ter tri kilograme heroina. Mamila, ki naj bi v žepe preprodajalcev prinesla skoraj osem milijonov evrov, so našli med pregledom kamiona, ki je iz Italije vozil škatle z zamrznjenimi picami.V nemilost orožnikov iz italijanske Gorice je padel še 46-letni slovenski državljanTega so ustavili blizu kontrolne točke na nekdanjem mejnem prehodu Vrtojba, pri čemer so v njegovem tovornjaku odkrili 40 kilogramov izjemno čistega kokaina. Da nikakor ne gre za zanemarljivo najdbo, priča podatek, da gre za enega večjih zasegov prepovedane droge na tem obmejnem območju. Če je Grželj drogo skrival med škatlami za pice, pa je bil kokain, za katerega bi na črnem trgu lahko iztržili 10 milijonov evrov, skrit v praznem rezervoarju. Organi pregona so sicer A. D. v preteklosti že večkrat obravnavali. Med drugim zaradi delovanja v hudodelski združbi in vodenja prebežnikov, zlorabe prostitucije in poslov s prepovedanimi drogami.Šestega in 8. maja sta bila v Franciji po poročanju tamkajšnjih medijev ustavljena še dva tovornjaka s slovenskimi registrskimi tablicami. V kraju Lons-le-Saunier so tako cariniki najprej ustavili srbskega državljana, ki je v strehi slovenskega tovornjaka prevažal 112 kilogramov konoplje, na trgu vredne okoli četrt milijona evrov. Voznik naj bi drogo pred tem naložil v Španiji, njegov končni cilj pa je bila Nemčija.Dva dni pozneje so cariniki pri francoskem mestu Perpignan ustavili voznika in sopotnika v slovenskem tovornjaku, ki sta se vračala iz Španije. Pri tem sta imela med škatlami s plinskimi uplinjači skrite 204 kilograme konoplje, za kar bi se na trgu lahko iztržilo 350.000 evrov. Ob natančnem pregledu kabine so cariniki tam našli še za 32.000 evrov gotovine.