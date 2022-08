Med plezanjem v sandalih jih je ujel dež

Nov konec tedna – nove oslarije obiskovalcev gora. Tako bi lahko sklenili dogajanje v hribih v minulih dneh.

Takole obuti so se odpravili plezat.

Začelo se je že v petek, ko so gorski reševalci GRS Kranjska Gora zvečer iz ferate Hvadnik rešili družinico tujih planincev, ki jih je med plezanjem popolnoma neprimerno opremljene ujela nevihta. »Namen naših objav ni obsojanje napak, ampak ozaveščanje vseh, ki delate v turizmu, da tujim neveščim gostom svetujete najem gorskih vodnikov, ko se odpravljajo na take podvige, ki bi se lahko končali tudi tragično,« so pojasnili na Gorski reševalni zvezi Slovenije, kjer so objavili tudi fotografije, iz katerih je razvidna povsem neprimerna obutev »planincev«.

Z aplikacijo do prepada

Našli so jih in rešili.

Kot so sporočili gorenjski policisti, je v petek policijski helikopter z ekipo za reševanje reševal tudi v kanjonu Sušec na območju Bovca, kjer se je ženska poškodovala pri skoku v tolmun. V Bohinju so v petek na območju Vogla iskali starše z dvema otrokoma. »Izgubili so se med uporabo aplikacije google maps, ki jih je pripeljala pred 30-metrski prepad. Bili so tudi neustrezno opremljeni. Reševali so bohinjski gorski reševalci in helikopter,« je pojasnil Bojan Kos, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj. V soboto pa so reševali moškega iz strmega kanjona nad krajem Dol pri Predgradu. »Okoliščine kažejo, da mu je med nošenjem psa zdrsnilo in se je poškodoval. Najprej je bilo potrebno klasično reševanje gorskih reševalcev, nato pa sta bila

opravljena peš transport do helikopterja in zatem še prevoz v zdravstveno ustanovo,« je povedal Kos. V Vintgarju pa je obiskovalki na glavo padel kamen. Oskrbeli so jo reševalci.

Turistični delavci naj svoje goste opozorijo na zahtevnost slovenskih gora.

Pred nekaj dnevi so reševali obolelega v koči na Doliču.

Po poročanju republiškega centra za obveščanje se je v soboto ob 18.49 zunaj Slovenske poti na Kranjsko kočo na Ledinah v občini Jezersko zaplezal pohodnik. Reševalci GRS Jezersko so ga našli, oskrbeli in pospremili v dolino.

Gorski reševalci so posredovali tudi na drugem koncu države, na Kočevskem, kjer je v soboto malo po 13. uri zunaj urejene poti na hrib Kozice 39-letnemu moškemu spodrsnilo na strmem pobočju in je padel v brezno 30 metrov globoko ter se huje poškodoval. Ponesrečenca so na kraju nesreče oskrbeli reševalci NMP Kočevje z dežurno ekipo GRS na Brniku. Iz globeli so ga prenesli gorski reševalci GRS Ljubljana skupaj z gasilci PGD Predgrad. S helikopterjem so ga prepeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo.

V soboto so iz strmega kanjona reševali moškega, ki mu je med nošenjem psa zdrsnilo in se je poškodoval.

Gorenjski policisti ob tem znova pozivajo k previdnosti, odgovornosti, ustrezni opremljenosti in izbiri ture glede na zmožnosti in poznavanje razmer. »Starši, odgovorni ste za svoje otroke, in kadar jih imate zraven, morate biti še bolj prepričani, da bo tura varna,« vsem na srce polaga Kos, znova pa nagovarja tudi turistične delavce, naj svoje goste opozorijo na zahtevnost slovenskih gora.