Med plesom sta mu v znanem ljubljanskem lokalu izmaknila telefon

Kako pomembno je dandanes na skoraj vsakem koraku paziti na svoje vrednejše predmete, dokazuje letošnji aprilski dogodek v znanem ljubljanskem lokalu Holidays´ pub. Poznavalci nočnega dogajanja v prestolnici ga zelo dobro poznajo, saj velja za redkega, kjer je v poznih večernih in zgodnjih jutranjih urah še mogoče popiti kakšno pijačo in zaplesati ob glasbi.

Tega si je v noči na 24. april letos zaželel tudi Boštjan R. Pred velikonočnimi prazniki se je tja prišel zabavat v družbi treh oseb. V zadnjem desnem žepu hlač je imel mobilni telefon iPhone 16 Pro, vreden 1600 evrov. V nekem trenutku pa je ugotovil, da telefona ni več. K sreči se je spomnil, da lahko prek spleta, in sicer prek iPada, preveri, na kateri lokaciji je mobilec. To je tudi storil takoj, ko je prišel domov. Sprva je lokacija kazala Knafljev prehod, zjutraj pa območje azilnega doma na Viču, kar je tudi povedal policiji, ko jim je prijavil izginotje telefona.

Maročana sta bila po priznanju krivde obsojena. FOTO: Dejan Javornik

Po ogledu posnetkov videonadzornih kamer v lokalu je na njih prepoznal sebe in svojo družbo, nekaj minut pred polnočjo še dva moška. Kasneje se je izkazalo, da gre za prosilca za azil iz Maroka Ayouba Mountacerja in Amineja Zerkanija. Ta sta namreč takrat zelo dobro izkoristila gnečo v lokalu in nepozornost oškodovanca.

Približala sta se mu izza hrbta, pri čemer je Mountacer stopil za njega tako, da je zakril pogled nanj, Zerkani pa mu je v tistem trenutku iz zadnjega desnega hlačnega žepa vzel zelo drag telefon. S posnetkov je bilo še razvidno, da sta Maročana v lokalu, kjer so gostje plesali, le spremljala okolico oziroma se v dogajanje nista vključila. Neposredno po drzni tatvini, za katero je zagrožena kazen do pet let zapora, pa sta lokal tudi zapustila.

Priznala in obžalovala

Policisti so tatiča hitro odkrili in pridržali. Čez nekaj dni so v azilnem domu tudi našli oškodovančev telefon, in sicer v sobi Mountacerja. Ta je v preiskavi zatrjeval, da Zerkani s krajo nima nič. Da ga je srečal tisto noč, poznal pa na videz iz azilnega doma. Sta pa šla skupaj v lokal. Zatrdil je še, da je sam vzel telefon. Zerkani je v svoj zagovor povedal, da mu je žal, »da je gospod izgubil telefon« in da ni storilec. V lokal pa da je šel le z namenom, da bi užival, kot vsi ostali.

Ostal je brez prestižnega mobilnega telefona. Fotografija je simbolična. FOTO: Florence Lo/Reuters

7 mesecev zapora je dobil vsak.

A ko sta 32-letni Zerkani in 29-letni Mountacer pred dnevi prišla na sodišče, sta vse skupaj priznala. V zameno sta sprejela ponudbo tožilstva, in sicer vsak po sedem mesecev zapora. To kazen jima je ljubljanska okrožna sodnica Irena Škulj Gradišar tudi izrekla. V dobro jima je štela priznanje krivde, obžalovanje in da v Sloveniji še nista bila kaznovana. Pa tudi, da je bil oškodovancu na koncu vrnjen telefon.

V slabo pa, da je šlo za telefon prestižnega cenovnega razreda in da sta bila zelo dobro pripravljena, saj sta lokal zapustila le minuto po uspešno opravljeni veliki tatvini. Ni mogla niti mimo tega, da je bilo vse skupaj storjeno na zelo predrzen način. In da sta kaznivo dejanje izvrševala ravno v državi, kjer sta bila prosilca za mednarodno zaščito oziroma ki jima nudi zatočišče.