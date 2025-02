Med obrezovanjem drevesa 72-letnik padel na hrbet in končal v bolnišnici

V ponedeljek popoldan so policiste, ki za red in mir skrbijo na novogoriški policijski upravi, obvestili, da je na območju naselja Bilje 72-letni občan padel z drevesa in se poškodoval.

»Občanu je med obrezovanjem drevesa na višini približno dveh metrov zdrsnilo, padel je in na tleh pristal na hrbtu. Na kraj nezgode so bili napoteni tudi reševalci nujne medicinske pomoči iz ZD Nova Gorica, nato pa so ga zdravniško oskrbeli v splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici,« so podrobnosti nesreče sporočili s PU Nova Gorica.

Tujo krivdo za nesrečo so izključili, o ugotovitvah pa bodo s pisnim poročilom seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.