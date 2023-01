Med obravnavo na koprskem sodišču nastala panika, grozijo z eksplozijo

Zaradi obvestila o nastavljenem eksplozivnem sredstvu so ob 9.30 evakuirali stavbo koprskega sodišča. V tem času je sicer v sodni dvorani okrožnega sodišča potekal narok v sojenju pripadnikom t. i. Kavaškega klana zaradi ugrabitve kasneje umorjenega Danijela Božića.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Koper, so prejeli obvestilo o nastavljenem eksplozivnem sredstvu v prostorih sodišča, zaradi česar so prostore evakuirali in jih trenutno pregledujejo.

Obvestilo je prispelo v času, ko je potekalo sojenje pripadnikom Kavaškega klana zaradi ugrabitve kasneje umorjenega Danijela Božića. Šlo naj bi sicer verjetno za zadnji narok v tej zadevi.

Odvetnik zahteval preložitev naroka

Odvetnik Branko Gvozdić je sicer pred prekinitvijo zahteval preložitev naroka, češ da njegova stranka, Bojan Stanojević, ni bila seznanjena s tem, da se bo glavna obravnava danes zaključila in zaradi tega ni prišel iz Črne gore. Predložil je tudi zdravniško potrdilo, izdano v bolnišnici v Cetinju, da je Stanojević upravičeno odsoten.

Obtoženi Dragan Čikojević je odsotnost pojasnil s službenimi obveznostmi.

Tako je na zatožni klopi spet sedel samo Blaž Kadivec, ki so ga pripeljali pod posebno strogimi varnostnimi ukrepi v konvoju policijskih vozil.