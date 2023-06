Med obnovo 29-letnik padel in se hudo poškodoval

Policisti so v torek v popoldanskem času na Prevaljah obravnavali nesrečo pri delu, v kateri je bil huje telesno poškodovan 29-letni moški.

Moški se je poškodoval pri padcu. Policisti so opravili ogled kraja in zbrali obvestila ter ugotovili, da je do nesreče prišlo pri opravljanju obnovitvenih del na objektu.

O dogodku bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo.