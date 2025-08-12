Med nakupovanjem ostala brez torbice

Policisti so bili v soboto okrog 13. ure obveščeni o drzni tatvini v nakupovalnem centru na območju Šiške. Neznana storilka je izkoristila nepazljivost ženske, ki je v eni od trgovin izbirala izdelke, in ji iz nakupovalnega vozička ukradla torbico.

Predrzna tatica je po podatkih, ki so jih posredovali policisti, »stara med 35 in 40 let, normalne postave, visoka okoli 170 centimetrov, ima temne lase, ki ji segajo preko ramen, oblečena pa je bila v temno zeleno obleko«.

Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.