DRZNA TATVINA

Med nakupovanjem ostala brez torbice

Zgodilo se je v soboto okrog 13. ure v nakupovalnem centru v Šiški.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/getty Images
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/getty Images

B. K. P.
12.08.2025 ob 20:17
B. K. P.
12.08.2025 ob 20:17

Poslušajte

Čas branja: 0:52 min.

Policisti so bili v soboto okrog 13. ure obveščeni o drzni tatvini v nakupovalnem centru na območju Šiške. Neznana storilka je izkoristila nepazljivost ženske, ki je v eni od trgovin izbirala izdelke, in ji iz nakupovalnega vozička ukradla torbico.

Predrzna tatica je po podatkih, ki so jih posredovali policisti, »stara med 35 in 40 let, normalne postave, visoka okoli 170 centimetrov, ima temne lase, ki ji segajo preko ramen, oblečena pa je bila v temno zeleno obleko«.

Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

drzna tatvina Ljubljana policija

Priporočamo

Zapora ene glavnih prometnic v Ljubljani: skoraj tri tedne bodo delali, pripravite se
Del Slovenije je stresel potres! Ste ga čutili?
Zaupal je umetni inteligenci in pristal v bolnišnici, z njim je hudo
Nuša Derenda kupila tole za novega družinskega člana, a on ima raje ... (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Zapora ene glavnih prometnic v Ljubljani: skoraj tri tedne bodo delali, pripravite se
Del Slovenije je stresel potres! Ste ga čutili?
Zaupal je umetni inteligenci in pristal v bolnišnici, z njim je hudo
Nuša Derenda kupila tole za novega družinskega člana, a on ima raje ... (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.