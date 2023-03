Med nakladanjem hlodov se je poškodoval 59-letnik

Škofjeloški policisti so bili v četrtek okoli 18.25 obveščeni o nesreči v gozdu pri spravilu lesa. Do nesreče je prišlo med nakladanjem hlodov na tovorno vozilo. 59-letni moški je bil pri tem telesno poškodovan.

Na kraju mu je pomoč nudil drugi moški in zdravstveno osebje. Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in vodijo postopek. O vsem bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.