Med moškim in njegovo 28-let mlajšo partnerko počilo, koprski policisti prejeli klic

V petek zvečer so bili policisti ob 20.38 obveščeni iz urgence Splošne bolnišnice Izola, da tam oskrbujejo 73-letnega moškega iz Kopra, ki naj bi ga v glavo udarila partnerka.

Policisti so na podlagi zbranih obvestil ugotovili, da je v enem izmed stanovanj v Kopru prišlo do spora med moškim in njegovo 45-letno prijateljico.

Ta ga je najprej udarila z dlanjo po obrazu, nato pa še s pestjo, pri čemer je moškega zadela v očala, ki so mu povzročila praske po obrazu. Poškodbe so bile opredeljene kot lahke telesne poškodbe.

Poleg tega je moški prijavil, da mu je ženska tudi grozila po življenju. Policisti primer obravnavajo kot kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe in kaznivo dejanje groženj.