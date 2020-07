Med krajo nakita ga je zalotila lastnica stanovanja

Včeraj okoli 8. ure zjutraj je 33-letni osumljenec skozi okno vstopil v stanovanje na območju središča Ljubljane ter iz njega odtujil nakit.



Pri tem ga je zalotila lastnica, osumljenec pa je pobegnil skozi okno.



Opazil ga je občan, ki ga je poskušal zadržati. Osumljenec se mu je fizično uprl in hotel zbežati s kolesom, a so mu to preprečili tako občan kot policisti, ki so prišli na kraj.



Policisti so osumljenca prijeli in pridržali.



Nadaljujejo zbiranje obvestil. Danes bo priveden k preiskovalnemu sodniku zaradi sumov kaznivih dejanj roparske in drzne tatvine. Osumljeni je bil v preteklosti že obravnavan za podobna kazniva dejanja.