PU KOPER

Med Hraščami in Zagonom naletel na kadaver

O najdbi je bila obveščena tudi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Jože Suhadolnik
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Jože Suhadolnik

N. P.
28.08.2025 ob 16:05
N. P.
28.08.2025 ob 16:05

Poslušajte

Čas branja: 0:39 min.

S PU Koper so sporočili, da je občan v sredo zjutraj med Hraščami in Zagonom naletel na kadaver volka. Na kraj so prišli lovci in higienik, mrtvo žival pa so prevzeli delavci Veterinarske fakultete in jo odpeljali na raztelešenje.

O najdbi je bila obveščena tudi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Policisti medtem nadaljujejo z zbiranjem obvestil o okoliščinah dogodka.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

živali policija truplo PU Koper najdba kadaver uprava za varno hrano UVHVVR

Priporočamo

Dvanajstletni Izak umrl v prometni nesreči, njegov izdelek zmagal na čipkarskem prvenstvu
Pero Martić med prenosom v živo storil nekaj, kar je razburilo domačine (FOTO)
Poslanec spregovoril o ritkah: poglejte, kaj je na srce položil vsem moškim (VIDEO)
Arso prižgal oranžno opozorilo, prihajajo nevihte, nalivi in toča

Predstavitvene informacije

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Komentarji:

Priporočamo

Dvanajstletni Izak umrl v prometni nesreči, njegov izdelek zmagal na čipkarskem prvenstvu
Pero Martić med prenosom v živo storil nekaj, kar je razburilo domačine (FOTO)
Poslanec spregovoril o ritkah: poglejte, kaj je na srce položil vsem moškim (VIDEO)
Arso prižgal oranžno opozorilo, prihajajo nevihte, nalivi in toča

Izbrano za vas

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Predstavitvene informacije

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.