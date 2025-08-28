Med Hraščami in Zagonom naletel na kadaver
S PU Koper so sporočili, da je občan v sredo zjutraj med Hraščami in Zagonom naletel na kadaver volka. Na kraj so prišli lovci in higienik, mrtvo žival pa so prevzeli delavci Veterinarske fakultete in jo odpeljali na raztelešenje.
O najdbi je bila obveščena tudi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Policisti medtem nadaljujejo z zbiranjem obvestil o okoliščinah dogodka.
