Med hišno preiskavo pri 25-letniku našli marsikaj (FOTO)

Hišna preiskava. FOTO: PU Nova Gorica

Novogoriški policisti so v sredo skupaj s policisti iz enote vodnikov službenih psov Miren na podlagi sodne odredbe na območju Šempetra pri Gorici opravili hišno in osebno preiskavo pri 25-letniku. Pri preiskavi so zasegli večjo količino posušenih vršičkov rastline (sum na konopljo), MDMA (ekstazi), posušene gobice in amfetamin.Prav tako je bil najden prirejen prostor z opremo za umetno gojenje konoplje in opremo za izdelavo njenih produktov. Zasegli so sedem zelenih rastlin konoplje, najdeni in zaseženi so bili tudi drugi predmeti (več elektronskih tehtnic, gotovina in druge predmete).Zasežene rastline in snovi so poslali v analizo. Če bo ta pozitivna na prepovedane droge, bodo policisti 25-letnika kazensko ovadili na okrožno državno tožilstvo zaradi utemeljenega suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, poroča PU Nova Gorica.