Med delom na strehi padla, eden hudo poškodovan, njegovo življenje je ogroženo

V sredo so PU Ljubljana okoli 10. ure obvestili o delovni nesreči na območju Viča. Ugotovljeno je bilo, da sta delavca opravljala dela na strehi pri tem pa sta izgubila ravnotežje in padla v globino okoli 2,5 metra. Pri tem se je eden huje poškodoval in je njegovo življenje ogroženo. Drugi delavec ni poškodovan.

Policisti še zbirajo obvestila o vseh okoliščinah in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.