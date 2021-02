Med Celjem in Dramljami divjal z 220 km/h

Danes so celjski policisti na avtocesti med Celjem in Dramljami obravnavali voznika osebnega vozila, ki je vozil 220 km/h. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel v krvi 0,32 promila alkohola. Neodgovorno ravnanje ga bo stalo 1200 evrov in devet kazenskih točk. Glede na izjemno prekoračitev dovoljene hitrosti bi bile posledice v primeru prometne nesreče lahko izjemno hude, je sporočila Milena Trbulin iz PU Celje.





