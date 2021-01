Med batinami so ga obrali do zadnjega centa

Med batinami na bankomate

»Bila je tako absurdna situacija,« je med pričanjem razlagal Marko S. Ker je bil v težjem življenjskem obdobju, je tistega 21. maja 2018 popil kar precej alkohola, pozno zvečer pa se odpravil še v Escape: »Osamljen sem bil, zato sem se šel pogovarjat z dekleti.« Pred odhodom je plačal zapitke zase in za koktajle erotičnih plesalk, račun je znašal 180 evrov, čeprav naj bi sam zvrnil le dve viljamovki in špricar. Še veliko dražje zanj se je torej končalo neprostovoljno druženje z ugrabitelji. »Grozno me je bilo strah, hotel sem jim čim prej dati denar, da me le izpustijo.« Od njega naj bi celo zahtevali, naj jim zapoje ter se malce sprosti, saj mu jokajočemu na banki ne bodo hoteli dati denarja.

To, kar je skupina kočevskih Romov počela s 33-letnim., je bil protipraven odvzem prostosti in brutalen rop, ne pa kvečjemu veliko milejše kaznivo dejanje prisiljenja ali celo nobeno, pač pa skupno pijančevanje, njegovo prostovoljno prevažanje z njimi in velikodušno razdajanje Markovega denarja.Organi pregona so četverici očitali, da so ga pred ljubljanskim striptiz klubom Escape na silo strpali v avto, ga odpeljali najprej v Kočevje, od tam pa v Novo mesto, ustavljali pred bankomati, ga z grožnjami in bunkami prisilili, da dviga denar in jim ga izroča, nato pa je moral v dolenjski prestolnici še na banko ter zanje do zadnjega beliča izpraznil svoj bančni račun. Višje sodišče je zdaj z le enim manjšim popravkom pravnomočno potrdilo sodbo okrožne kolegice, ki je trojico brez pomislekov poslala v zapor, enega pa na opravljanje družbenokoristnih del.Prava osemurna drama se je za Marka dogajala 21. maja 2018. Ker se ga je že prej in nato v Escapu že kar močno napil, se niti ne spominja, kako se je znašel v majhnem cliu skupaj zinter tedaj še mladoletnim. Toda dogodki, ki so si sledili, so ga hitro streznili in si jih je dobro zapomnil.Ko je okrog tretje ure zjutraj zapustil Escape, so ga torej strpali ali zvabili v njihov avtomobil. Posadili so ga na zadnje sedeže ter med vožnjo torej ustavili pred nekaj bankomati, kjer je vsega skupaj dvignil 420 evrov ter jim denar izročil. Vse skupaj pa se je torej končalo v Novem mestu, kjer je na banki dvignil še 1950 evrov, jim dal tudi te, nato pa so ga odpeljali v lokal na pijačo ter mu le dovolili oditi.Njihova zgodba je sicer popolnoma drugačna od njegove, čeprav jo je vsak malce prirejal po svoje. Na procesu smo slišali, da so si z Markom v Escapu plačevali pijače, zunaj pa da je stopil do njih ter jih povabil na kurbe na Turjak. Eden je rekel, da so se na poti ustavljali pred bankomati, saj je Marko dejal, da bo dvignil denar in plačal za vse. Tretji je pripomnil, da do turjaškega bordela niso prišli, ker so z avtom zleteli v jarek in ga poškodovali. Spet so šli na bankomat, ker se jim je ponudil, da plača škodo. Na novomeško banko pa so se napotili zato, ker je Marko mladoletnemu Zdravku ponudil velikodušno posojilo, a skoraj dveh tisočakov ne bi mogel dvigniti na bankomatih.Za okrožno sodnico Testenovo pa Romom torej ne verjame niti senat višjih sodnikov v sestaviin. Okrožna sodnica jih je obsodila na take kazni: Blaž Grm bo sedel tri leta, Cvetko Grm štiri leta in dva meseca (preklicali so mu dve pogojni zaporni kazni in izrekli enotno kazen), Jože Rus tri leta (s preklicem ene pogojne zaporne kazni), v času greha še mladoletni Zdravko Ševo pa bo moral opraviti 100 ur dela v splošno korist.Višji sodniki so le odkrili eno napako prvostopenjske kolegice.Ta namreč ne bi smela preklicati pogojnih kazni za Cvetka Grma, saj je preizkusna doba za obe že pretekla, zato so sankcijo zanj spremenili in mu izrekli novo kazen, ki se glasi tri leta zapora in pol.