Klub Marina: Med 500 oškodovankami zlorabe prostitucije tudi moška imena

Na sojenju v zadevi klub Marina, kjer obtoženim sodijo zaradi zlorabe prostitucije na škodo več kot 500 domnevnih oškodovank, je eden od obtoženih Dejan Šurbek, kot je poročal Večer, opozoril, da je na seznamu domnevnih oškodovank tudi več kot sto ljudi, ki niso nikoli prestopili praga kluba.

Izkoristili naj bi več 100 deklet, ki so sprejela najmanj 148.000 moških obiskovalcev.

Specializirano državno tožilstvo obtoženim očita kaznivo dejanje zlorabe prostitucije na škodo 503 domnevnih oškodovank. Na enem od prejšnjih sojenj je Šurbek opozoril, da 129 domnevnih oškodovank ni bilo v klubu Marina, da jih je 17 napisanih dvakrat ter da je med imeni tudi okoli deset moških.

V klubu naj bi zlorabljali prostitucijo. FOTO: Facebook

Po navedbah časnika je tožilka Maja Šajn Veber pojasnila, »da v obtožnici niso še vsi natančni podatki« in da bo obtožnico pred koncem sojenja še spremenila in bo v njej natančno navedeno glede oškodovancev. Tožilstvo je od policije prejelo prvi seznam domnevnih oškodovank, ko pa je bila vložena obtožnica, je policija tožilstvu podala še nova imena, zaradi česar je v spremenjeni obtožnici več imen. Tožilka je pojasnila, da so o napakah, ki so se pojavljale, obvestili tudi policijo, ki je delala seznam oškodovank.

V sojenju, ki poteka na koprskem okrožnem sodišču, so zaradi zlorabe prostitucije v zadevi Marina obtoženi Sergej Racman, Dejan Šurbek, Jože Kojc, Vesna Ternovec in družba Cratos. Na sofisticiran način naj bi pod krinko opravljanja gospodarske dejavnosti nočnega kluba izkoristili več kot 400 deklet, ki so sprejela najmanj 148.000 moških obiskovalcev. Obtoženi trdijo, da je šlo za erotični klub, ki je gostom nudil intimo, gostje pa da so se sami odločali, kaj bodo tam počeli.