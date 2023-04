Matjaž trdi, da je trava učinkovitejša od zdravil, konopljo sušil kar v spalnici

Dobra tri leta so minila od takrat, ko so policisti na Bojsnem pri Globokem v Posavju pri takrat 51-letnem Matjažu Šušteršiču opravili hišno preiskavo. Po vseh pravnih zapletih in neuspešnem izločanju dokazov je zdaj sojenje steklo, obtoženi pa pojasnjuje, da je imel konopljo zasajeno zgolj zato, ker si je z njo lajšal zdravstvene težave. Tovrstno zdravljenje s črnim oljem je bilo, kot pojasnjuje, bolj učinkovito kot z zdravili. V obtožnici piše, da je brez dovoljenja ministrstva za kmetijstvo zasejal in gojil najmanj 270 rastlin konoplje, iz katere je nameraval pridobiti posušeno konopljo in...