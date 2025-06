Mati učenca naj bi udarila učiteljico: incident na OŠ Drska odmeva, ukrepali so tudi policisti

V zadnjih dneh je na družbenih omrežjih zaokrožila zapis, ki je sprožil precejšnje razburjenje med starši. Po navedbah naj bi se na Osnovni šoli Drska v Novem mestu pred dnevi zgodil incident, ko je učenec drugega razreda pri kosilu skušal prehiteti preostale v vrsti, učiteljica ga je poslala nazaj, deček pa naj bi o tem prek sporočila obvestil mamo. Ta naj bi nato prišla v šolo in učiteljico celo fizično napadla.

O tem, kaj se je na šoli v resnici zgodilo, smo se obrnili neposredno na vodstvo šole.

Ravnatelj Osnovne šole Drska David Imperl je za Slovenske novice potrdil, da so na »OŠ Drska Novo mesto 21. maja obravnavali dogodek, ki se je pripetil med staršema oziroma mamo našega učenca in zaposleno učiteljico šole«.

Dogodek so po besedah ravnatelja takoj prijavili policiji. »Istega dne smo o dogodku obvestili policijo na številko 113, Center za socialno delo Novo mesto, govoril sem tudi z inšpektorico Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter z dežurno inšpektorico Inšpektorata Republike Slovenije za delo,« je še povedal.

Naslednji dan so na šoli opravili pogovor s predstavniki policije in z učiteljico, ki je bila neposredno vpletena v incident.

Učiteljica si postopka ne želi

Po besedah ravnatelja je pomembno, da so odločitev o nadaljevanju postopkov prepustili učiteljici. »Na jasno in nedvoumno željo zaposlene, ki je bila vpeta v dogodek, nismo nadaljevali s kakršnim koli postopkom ali prijavo, ker sama ne želi nadaljevati v postopkih ugotavljanja in razreševanja okoliščin dogodka ter izpostavitve svojega imena.«

Šola je učiteljici ponudila tudi možnost dodatnih pogovorov in pomoč šolske svetovalne službe, da bi lažje predelala morebitne posledice dogodka.

Dogodek se je zgodil v jedilnici, zato je šola preventivno opravila pogovore tudi z učenci, ki so bili med dogodkom navzoči: »Z otroki, prisotnimi v jedilnici šole v času dogodka, smo opravili pogovori za boljše razumevanje takšnih nepredvidljivih in nepričakovanih situacij,« je pojasnil ravnatelj.

Starši brez nenapovedanega vstopa v šolo

Zoper starša, ki sta bila vpletena v dogodek, je šola sprožila postopek omejitve nenajavljenega vstopa: »Starša sta v postopku izdajanja prepovedi nenajavljenega vstopa v Osnovno šolo Drska do konca šolskega leta,« je povedal ravnatelj Imperl. Dodal je, da nenajavljeni vstopi sicer veljajo za vse obiskovalce in da so o tem obveščeni tudi ob vhodih v šolo.

Ker gre za občutljiv dogodek, ki vključuje osebne podatke učenca, staršev in zaposlene, ravnatelj več podrobnosti zaradi zakonskih omejitev ni mogel razkriti.