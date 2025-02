Primer 38-letnega Valterja Merliča, ki se je preimenoval v Mihaela Merlicha, odpira vprašanja o učinkovitosti rehabilitacije in varnosti skupnosti po odpustu oseb z zgodovino nasilnih dejanj. Koprčan je februarja 2016 z 22 vbodi v telo in obraz v Zdravstvenem domu Piran izredno hudo poškodoval medicinsko sestro Jelko Jerančič. Sodišče mu je izreklo varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. Leta 2021 je zapustil enoto za forenzično psihiatrijo v UKC Maribor, lani pa bi spet lahko preštevali mrtve. Pred devetimi meseci naj bi požigal v strnjenem stan...