Matevž zabodel mamo in očeta (FOTO)

"Samo upam, da bo z njegovo mamo vse v redu," je le nekaj minut za tem, ko je policija sporočila, da so v Kopru danes dopoldne prijeli Matevža Jagodica iz Podgorja v kamniški občini, za Novice povedala njegova bližnja soseda.

Matevž je, preden se je z avtomobilom odpeljal na Primorsko, doma z ostrim predmetom huje poškodoval svojo 67-letno mamo Ivanko in lažje poškodoval 69-letnega očeta Valentina.

"Da se bo le Ivanka rešila.

"Policisti na območju Kamnika oziroma Podgorja obravnavajo kaznivo dejanje zoper življenje in telo. Po prvih podatkih sta bili v dogodku z ostrim predmetom poškodovani dve osebi, ena huje in je njeno življenje ogroženo," so zjutraj sporočili s PU Ljubljana in dodali, da je osumljenec, ki je z oškodovancema v sorodstvenem razmerju, s kraja odpeljal z vozilom, najverjetneje v smeri primorske regije.

Kot espe je imel odprt lokalni bar. FOTO: Dejan Javornik

"Gre za nevarno osebo, zato opozarjamo vse naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim vzpostaviti kontakta," so opozarjali na PU Ljubljana.

Niso so se ga bali

Sosedje so nam o Matevžu, ki je kot samostojni podjetnik zadnja leta vodil Bar Grošelj, povedali, da so ga večkrat videli, kako se je sprehajal po kraju, že več let pa so med njimi tudi krožile govorice, da se sooča s psihičnimi težavami.

Lokal naj bi tako predvsem vodila mama. "Ampak, da bi bil kaj vsiljiv ali siten, to pa ni bil. Prav tako se ga nismo prav nič bali. Nikoli se nam ni zdel nevaren," med drugim pove ena od sosed.

