Matevž z nožem nad očeta

Ko se je obrnil od njega, ga je z ozkim rezilom dolžine 9 centimetrov zabodel v hrbet.

Gorenjski kriminalisti so v sredo s kazensko ovadbo na pristojno sodišče v Kranju privedli osumljenca poskusa uboja, ki se je zgodil v ponedeljek na območju Škofje Loke. »Podan je utemeljen sum, da je osumljenec s kuhinjskim nožem in povzročitvijo telesnih poškodb v prepiru poskušal vzeti življenje oškodovancu, ki je po dogodku v zdravstveni ustanovi sam poiskal zdravniško pomoč,« so sporočili s Policijske uprave Kranj in dodali, da življenje poškodovanega ni ogroženo. »Osumljenec je bil prijet na kraju dogodka. Z oškodovancem sta v sorodstvenem razmerju. Kaznivo dejanje je bilo izvršeno v stanovanjskem objektu. Nastanek telesnih poškodb je policiji prijavila zdravstvena ustanova. Za osumljenca je bil včeraj odrejen pripor, imel pa je tudi veljaven ukrep prepovedi približevanja svojcem zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini. Osumljenec je bil v preteklosti že obravnavan zaradi nasilja v družini.«Po naših neuradnih podatkih se je sprva prepir, ki je prerasel v nasilje, zgodil v domačem okolju, v stanovanju, kjer sta se sprla oče in sin. Slednji, gre za, je, kot smo slišali, že pred leti zabredel v svet droge, in od tam naj bi izviral niz težav z zakonom. Pred ponedeljkom ga je policija že nekajkrat obravnavala, tudi sedenje na klopi za obtožene mu ni tuje. Dogodek, v katerem je 30-letnik izvlekel hladno orožje, se je zgodil doma. Megličeva sta se sprla, šlo naj bi za denar, ki ga je mlajši potreboval ali za nakup novih odmerkov ali za poplačilo dolga dobavitelju opojnih substanc. Ko se je oče obrnil od njega, ga je sin z ozkim rezilom dolžine 9 centimetrov zabodel v hrbet. Oče je sam odšel v zdravstveno ustanovo, kjer so ga oskrbeli, glede na protokol pa so morali o poškodbi s hladnim orožjem obvestiti kriminaliste.Po naših podatkih gre za rano, ki na prvi pogled ni bila videti velika, saj je bila ureznina široka le centimeter in pol, a je bila globoka in oče je imel neverjetno srečo, da rezilo ni zadelo katerega od notranjih organov. Matevž Meglič do nadaljnjega ostaja v priporu, glede na kvalifikacijo dejanja pa je upravičeno sklepati, da se med domače stene ne bo vrnil kar nekaj časa.