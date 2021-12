Materinega morilca obsedli demoni (FOTO)

»Že v otroštvu se mi je dogajala krivica, starši so z menoj slabo ravnali in vse se je nabralo ter rezultiralo v dejanje, ki se mi očita. Še sam ne vem, zakaj sem to storil. Mogoče zaradi pomanjkanja drog. Te jemljem že od 13. leta. Sicer pa pred usodnim dnem že dva dni nisem nič vzel. Tisto noč, ko sem prespal doma, sem se ponoči večkrat zbudil. Nekaj pa mi je reklo, da moram to storiti, sicer bodo to storili oni. Zagrabila me je panika, zato sem vzel nož in storil, kar se mi očita,« je že v preiskavi v svoj zagovor, ki ga je prebrala sodnica Alenka Jazbinšek Žgank, ki predseduje ...