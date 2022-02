Materin morilec odganja demone

»Žal se je pred dvema letoma pojavil koronavirus, zato se nisem mogel vrniti v Indijo. Živel sem večinoma za Savinjo in v neki stari hiši. Tudi po nekaj mesecev nisem spal, ves čas pa sem se fajtal s starši,« je na sodišču v svoj zagovor dejal ​ Gregor Ducman, ki mu tožilstvo v obtožnici očita, da je 14. marca lani v družinski hiši v Zalogu pri Šempetru na zahrbten in grozovit način z nožem umoril mamo, zabodel pa je tudi očeta, a je slednjemu uspelo pobegniti k najbližjim sosedom, ti so poklicali policiste in reševalce. Ko so ti prišli, so poškodovanega očeta odpeljali v bolnišnic...