Naselje Gibina v občini Razkrižje je bilo v noči na 22. december 1998 prizorišče grozljivega umora. Spominjalo je na prizore iz hollywoodskega trilerja, saj žrtev ni bila le ustreljena, ampak tudi zakopana na dvorišču za domačo hišo. In kot da to še ni bilo dovolj, sta se storilec in umorjena še kako dobro poznala – bila sta mama in sin. Marjan Elemir Rozman je tistega dne nasilno vstopil v hišo, da bi jo oropal, in v nadstropju, kjer ga je na hodniku presenetila mati Anuška Klenar Rozman, to po prepiru večkrat udaril po glavi s težko baterijsko svetilko. Nato je iz omare vzel puško in ...