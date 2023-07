Materialna škoda pol milijona evrov, ena oseba poškodovana (FOTO)

Že včeraj smo kratko poročali o velikem požaru, ko je včeraj, ob 3.19 zjutraj v naselju Skrblje, v občini Majšperk, zagorelo gospodarsko poslopje. Gasilci PGD Majšperk, PGD Majšperk-Breg, PGD Ptujska Gora, PGD Stoperce in PGD Medvedce so požar omejili in pogasili. V požaru je bil objekt v velikosti 40x15 metrov uničen, zgorelo je okoli 500 kubičnih metrov sena in slame ter vsa kmetijska mehanizacija.

S Policijske uprave Maribor so potrdili, da je v gospodarskem poslopju, med drugim bilo več delovnih, oz. kmetijskih strojev. Med reševanjem strojev se je poškodoval moški, ki je bil odpeljan v bolnišnico. Ob tem so sporočili, da je po nestrokovni oceni policistov nastala materialna škoda v višini 500.000 evrov. Še vedno poteka ogled kraja in ugotavljanje vzrokov za nastanek požara.