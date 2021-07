Matej je umrl skorajda pred hišnim pragom

Mateja žal nič ne more vrniti. FOTO: Myshkovsky/Getty Images

Obdolženi tovornjakar je sodišču sporočil, da se s tožilstvom pogaja za alternativno sankcijo.

Sodnica okrožnega sodišča Murska Sobotaje pred dnevi razpisala predobravnavni narok zoperiz Srbije, saj ga je želela pobarati, ali se čuti krivega za smrt 31-letnega motorista iz Prlekije, ki je lani spomladi umrl v trčenju z njegovim tovornjakom. Toda od tega ni bilo nič, saj je Čuljak sodišče obvestil, da se s tožilstvom v Murski Soboti »pogaja o priznanju delne krivde v zameno za alternativno prestajanje kazni«.Spomnimo, kako izjemno žalostno se je v Vučji vasi, nedaleč od Križevcev pri Ljutomeru, končal četrtek, 18. junija lani, ko je v prometni nesreči umrl motorist, 31-letni domačin. Policiste so o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila zunaj naselja Vučja vas pri uvozu na pomursko avtocesto v smeri Murska Sobota–Maribor, obvestili ob 16.25. Trčenje med motoristom in tovornjakom je bilo tako silovito, da je motorist obležal na cestišču in zdravnik je lahko samo potrdil njegovo smrt.»Z ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da se je voznik tovornega vozila, državljan Srbije, pripeljal iz Radencev in zavijal levo na avtocesto v trenutku, ko se je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 31-letni voznik motornega kolesa in trčil v tovorno vozilo. Voznik motornega kolesa je na kraju samem umrl zaradi poškodb,« je potrdila tiskovna predstavnica PU Murska SobotaZoper povzročitelja je bila podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, srbskemu državljanu pa grozi do osem let zapora, predvidena je tudi prepoved vožnje motornega vozila. A je očitno, da se je vse skupaj nekoliko omililo, saj je bilo že na kraju nesreče slišati, da niti tovornjakar ni mogel preprečiti nesreče. To žal nikoli ne bo vrnilo pridnega in delovnega fanta, o katerem v tej napredni prleški vasi nimajo slabe besede.