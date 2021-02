Maskiranci napadli župnika

Več v sredini tiskani izdaji Slovenskih novic.

Policijska uprava (PU) Ljubljana je bila 30. januarja malo pred 4. uro obveščena o ropu v župnišču na območju Logatca. Ugotovljeno je bilo, da so se maskiranci gibali okoli župnišča, eden izmed njih pa je vlomil skozi okno in vstopil v župnišče. Župnik je slišal ropot, ko pa je odprl vhodna vrata, sta ga dva napadla in ga potisnila v župnišče. Pridružil se jima je še tretji, ki je bil že v objektu. Začeli so ga pretepati, mu groziti in od njega zahtevali denar. Po pregledu prostorov so ga zvezali, nato pa so vsi pobegnili (tudi dva zunaj župnišča). Odtujili so več tisoč evrov gotovine in nakit. Napadenec, ki ni bil huje poškodovan, se je sam rešil in obvestil policijo. Zdravniško pomoč je odklonil.Policisti so kmalu po obvestilu opazili sumljivo vozilo, znano že iz preteklih preiskav kaznivih dejanj. Ustavili so ga, v njem pa so bili moški, stari 46, 42, 40, 22 in 18 let, vsi z območja Novega mesta. Vsem je bilo odrejeno pridržanje. Našli so tudi ukradene predmete. Moški so bili 31. januarja privedeni k preiskovalni sodnici okrožnega sodišča v Ljubljani, ta pa je zanje najprej odredila sodno pridržanje, kasneje pa pripor.