Gorska planota z imenom Velež, ki je večini ljudi znano kot mostarski nogometni klub ali pojem iz križank, ima podobno zgodovino kot marsikateri vrh nad večjimi mesti nekdanje Jugoslavije –na vršacih je jugovojska vojska postavila vojaške opazovalnice in baze za zvezo, ki so jih vzdrževali naborniki. Na Veležu so si izbrali vrh Brasina, ki ima 1897 metrov nadmorske višine: »Objekt je bil v vojni porušen, a so ostali podzemni predori,« nas s prostorom seznani Nadin Kevelj, načelnik Gorske reševalne službe postaje Mostar. V goro s snemalno opremo Kevelj je imel minuli petek ...