Maščevalni policistki pogojna kazen

Obtožena je kot nekdanja policistka občanu podtaknila prekršek, ki ga ni storil. Fotografija je simbolična. FOTO: Špela Ankele

Denar mu bodo vrnili

Nekdanji policistki so izrekli enotno zaporno kazen v trajanju sedmih mesecev s preizkusno dobo enega leta.

Z izrekom sodbe se je pred sodnico svetnico Okrajnega sodišča v Mariboruzaključilo sojenje nekdanji mariborski policistki, 36-letniiz Podgradja pri Ljutomeru. Specializirana državna tožilkaje diplomirani varstvoslovki, materi šest mesecev in štiri leta starih otrok, očitala dve kaznivi dejanji, in sicer zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic ter ponarejanja uradne listine. Vanovo so spoznali za krivo in jo obsodili na pogojno zaporno kazen.Vanovo, ki je bila zaposlena na PP Maribor I, zdaj mamico na porodniškem dopustu, je prijavil občan, ki mu je pred dvema letoma podtaknila prekršek, ki ga ni storil. Ker se s tovrstnim potvarjanjem resnice na mariborski policijski upravi menda še niso srečali, Celcerju sprva sploh niso verjeli. Toda vztrajal je in dokazal, da ga je neupravičeno obremenila s plačilnim nalogom zaradi neuporabe varnostnega pasu, čeprav ga tisti dan sploh ni imela v postopku, torej ga ni ustavila v javnem prometu ali kjer koli drugje, kaj šele da bi mu izročila plačilni nalog. Vanova je tudi na sojenju trdila, da je Celcerja imela v postopku, a da se je zmotila v uri prekrška, kar pa ji nista verjeli ne tožilka ne sodnica.Marjano Van, ki je zaradi tega izgubila službo na policiji in ki se zaradi različnih ovadb in nasprotnih ovadb pogosto srečuje s sodniki, je sodnica Krajnčeva po končanem dokaznem postopku in zaključnih govorih spoznala za krivo. Kot uradna oseba je po ugotovitvah sodišča izrabila svoj položaj, ko je 31. julija 2018 na območju PU Maribor kot policistka, zaposlena na PP Maribor I, izdala plačilni nalog in vanj lažno zapisala, »da je Ivan Celcer tega dne ob 12.50 v Ulici heroja Staneta 1 v Mariboru storil prekršek in da ne želi podpisati plačilnega naloga, čeprav z Ivanom Celcerjem tega dne ni vodila postopka zaradi prekrška, s čimer je prizadejala škodo v znesku globe 120 evrov«.Prav tako je v uradno listino vpisala lažne podatke in jih uporabila v službi kot resnične, ko je v poročilu o delu za 31. julij 2018 lažno zapisala, da je tega dne med 12.50 in 13.40 Ivanu Celcerju izdala plačilni nalog za prekršek (neuporaba varnostnega pasu) in da je elektronski alkotest pokazal 0,00, čeprav zoper omenjenega ni opravljala nalog policije. Tako izpolnjeno poročilo o delu na PP Maribor I je predložila nadrejenim. Ker Celcer za očitano kršitev ni vedel, globe ni poravnal niti se ni mogel zoper njo pritožiti. Da državi nekaj dolguje, je izvedel septembra istega leta, ko je od Fursa prejel opomin pred izvršbo. Plačal ga je, da mu ne bi zarubili sredstev na transakcijskem računu, in se šel na Furs pozanimat, česa sploh ga bremeni država. Zdaj, ko je na sodišču dokazal, da ni bil kriv, mu bodo plačani znesek vrnili.Kakor koli že, sodnica Sonja Krajnc je Vanovi (zastopal jo je odvetnik) določila pogojno zaporno kazen, in sicer za kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic pet mesecev zapora, za ponareditev uradne listine pa štiri mesece zapora. Nato je izrekla enotno zaporno kazen v trajanju sedmih mesecev, za zapahe pa Vanovi ne bo treba, če v preizkusni dobi enega leta od pravnomočnosti sodbe ne bo storila novega kaznivega dejanja. Ker se zoper sodbo nista pritožila ne Vanova ne tožilstvo, je že postala pravnomočna.