Martinov konec tedna: policija ima polne roke dela

Policija je ta konec tedna, na Martinov vikend, napovedala strožji nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. S Policijske uprave Maribor so medtem že sporočili, da so imeli kar nekaj dela z vozniki, ki so pregloboko pogledali v kozarec.

Brez vozniškega dovoljenja je tako včeraj, okrog 16. ure, ostal 60-letnik z območja PP Ormož, preizkus alkoholoziranosti je pokazal 0,61 mg/.

Na območju Slovenske Bistrice so policisti obravnavali 56-letnika, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (0,87 mg/l). Vozilo so mu zasegli.

Le uro in pol kasneje so policisti PP Slovenska Bistrica obravnavali še prometno nesrečo, v kateri je 27-letnik pod vplivom alkohola (0,90 mg/l) zapeljal v jarek, po trčenju pa je vozilo pristalo na strehi. K sreči se voznik ni poškodoval.

0,90 mg/l pa je pokazal tudi preizkus alkoholiziranosti pri 27-letniku, ki so ga včeraj zvečer na Ptuju obravnavali policisti. Noč je (v pridržanju) preživel na policijski postaji.

