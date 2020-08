Martin pred zločinom kosil travo

Ljubosumje?

Martin je bil tisti, ki je bil v zvezi bolj ljubosumen, Nataša pa je ves čas dajala vtis, da je med njima vse v najlepšem redu.

Policistom pokazal, kje se je skrival

Martin je bil priljubljen gasilec. FOTO: PGD Račna



»Martin, vse ti oprostim,« naj bi 44-letnav ognjenih ranah ponavljala, ko je nemočno ležala na tleh po brutalnem napadu z bencinom in ognjem. Usodne rane naj bi ji zadal prav njen mož, tri leta starejši, s katerim je bila skupaj vse od šolskih let. Krut zločin se je zgodil v sredo pozno zvečer, okoliščine dogodka pa še niso docela pojasnjene. Po eni različici naj bi Nataša prihajala domov iz službe pri znanem odvetniku, po drugi pa naj bi po prepiru odhajala od doma, mož pa naj bi ji to želel preprečiti. Na silo. Pomenljivo je, pravijo okoličani, da naj bi mož malo pred tem pred domačo hišo kosil trato.Kaj se je v resnici dogajalo med zakoncema Zaviršek, bo pokazala nadaljnja preiskava, zaenkrat pa je glede na do zdaj znane informacije Martin osumljen poskusa umora iz maščevanja. Kaj ga je gnalo k temu, se še ne ve, ena od možnosti je tudi ljubosumje.Kot smo izvedeli v mali dolenjski vasici Mala Račna pri Grosupljem, naj bi bila Nataša in Martin par že od šolskih let. Martin je bil tisti, ki je bil v zvezi bolj ljubosumen, bolj labilen, nekoč, pripovedujejo sosedje, ko ga je Nataša pustila, je že razbil kapelico, potem pa sta bila spet skupaj in tako ostala vse do krvave srede, ko je Nataša obležala z ožganinami po dveh tretjinah telesa. Njeno stanje je resno, vendar pa naj bi zdravnikom, kot smo izvedeli, uspel mali čudež. Kakšen, pišemo v naši jutrišnji tiskani izdaji.Kako in kje pa so po 48 urah bega in podrobnega prečesavanja terena s helikopterji, konji, psi in z droni Martina vendarle ujeli in kje se je skrival, da ga termokamere niso zaznale?To boste lahko jutri prebrali v tiskani izdaji. Kot pa smo izvedeli, je bila 48 ur po begu Mala Račna vsa razsvetljena, Martina pa so najprej, preden so ga odpeljali na policijsko postajo, možje v modrem pospremili v gozd, da jim je pokazal svoje skrivališče. Kaj pa je policijo privedlo do tega, da so do nedavno še dogodek prekvalificirali v srhljivo dejanje poskusa umora.