Martin noče povedati, zakaj je zažgal ženo

Preden so 30. avgusta v Kopanju nad Račno pokopali 44-letno Natašo Jerič Zaviršek, naj bi 47-letni mož in domnevni krivec za njeno smrt Martin moledoval, naj mu dovolijo oditi na pogreb. Po naših informacijah kaj takega preiskovalni sodnici ni padlo niti na misel, v začetku tega tedna pa je minil natanko mesec dni, odkar mu je bila odvzeta prostost, in pristojni so odločali o tem, ali bo moral še naprej ostati na Povšetovi.Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani je pričakovan: »Zoper imenovanega je bil pripor podaljšan za obdobje dveh mesecev, in sicer do 14. novembra,« sporoča uradna govorka sodnije Mateja Jazbec. Vse mu ...