Martin Kovač, ki je umoril 26-letnika, dilal v zaporu

ALL Andrej Cekuta je umrl grozovite smrti.

Našli so jih v omari

Znova bo moral na sodišče.

Še vedno dolguje državi

Hiša je bila že nekajkrat na dražbi zaradi njegovih dolgov državi.

92 tisoč evrov še dolguje državi.

Tri leta in pol so minila od enega najbolj krutih in odmevnih umorov na Slovenskem, ko je zavoljo dveh pijanih pivskih kolegov pod številnimi udarci in brcami v nečloveškem mučenju in izživljanju umrl 26-letniiz Gorenjega Vrhpolja pri Šentjerneju. Njegova krvnika, 24-letniiz Zavod pri Podbočju in 33-letniiz Žabjeka pri Podbočju, bosta dve desetletji za zapahi, a vsaj slednji bo vsaj za kako urico zadihal zrak svobode, pa še tu bo omejen.Priti bo moral namreč na sodišče, tokrat novomeško, saj očitno tudi za zapahi ne živi najbolj zgledno in mu grozi nova zaporna kazen. Zdaj se bo moral zagovarjati zaradi prepovedanih tablet, kaznivo dejanje pa je zajeto v 186. členu kazenskega zakonika, ki govori o neupravičeni proizvodnji prepovedanih drog ter nedovoljenih snovi v športu in prometu z njimi, za kar je zagrožena kazen zapora od enega do desetih let.Spomnimo najprej na grozljiv 13. februar 2017, ko sta Olovec in Kovač brezčutno znašanje nad prijateljem, ki se je končalo po najbolj črnem scenariju, kar 23 minut snemala s telefonom in prenašala v živo po facebooku, zdaj za ta svoj greh plačujeta v zaporu. Oba sta na Dobu, prvostopenjski sodbi pa sta pritrdili tako višje kot vrhovno sodišče. Olovec je bil za umor na grozovit način in za nezakonito snemanje obsojen na 21 let in 11 mesecev zapora, Kovač pa bo za zapahi ždel leto manj. In če je bilo v času sojenja več kot jasno, da je imel Kovač manjšo vlogo, in da je le sledil Olovcu, pa se je zdaj prav on znašel v novem kazenskem postopku.Kovač bi pred dnevi že moral stopiti pred roko pravice, a ker se naši zapori soočajo z vse večjim kadrovskim pomanjkanjem, so prosili za nov datum. Obtožba Kovaču očita, da je zaradi prodaje hranil substance, ki so razvrščene kot nedovoljene snovi v športu, saj je v svoji omari v zaporih na Dobu hranil 110 tablet zelene barve, ki vsebujejo metandienon. Ta spada pod točko S1 seznama prepovedanih snovi mednarodne konvencije proti uporabi nedovoljenih snovi v športu kot prepovedana snov.Tablete so v Kovačevi omari našli pazniki 18. maja 2018, ko so preventivno pregledovali sobi 5 in 6. Najprej so opravili osebne preglede vseh obsojencev, nato pa so pod drobnogled vzeli še bivalne prostore. Kovač je imel tablete v dveh zavojčkih, ki so ju zasegli, zdravila pa poslali v analizo na Nacionalni forenzični laboratorij, kjer so ugotovili, da vsebujejo aktivno učinkovino metandienon, ki je anabolični androgeni steroid in je prepovedan. Količina naj bi bila tolikšna, da naj bi bila namenjena preprodaji, sploh ob dejstvu, da Kovač ni koristil športne sobe. V preiskavi se je zagovarjal z molkom. So bile tablete namenjene njegovemu bolj izklesanemu videzu ali podjetniški dejavnosti za zapahi, za zdaj na sodišču še nismo slišali, v primeru, da dejanja ne bo priznal, pa bo zagotovo sodišče v postopek povabilo izvedenca za steroide. Spomnimo na podobno sojenje, ko je bil eden od zapornikov, pri katerem so našli 400 tablet anaboličnih steroidov, obsojen na 15 mesecev zapora, sodbi je pritrdilo tudi višje sodišče.Facebook morilec Martin Kovač je svojo podjetnost poskušal pokazati že pred desetletjem in več, a pri poslih ni bil najbolj uspešen. Da je registriral podjetje, so ga nagovorili njegovi pajdaši, ki so izkoristili njegovo ime, predvsem pa njegovo naivnost, in tako prali denar ter mu naredili velikanske dolgove, zaradi česar se je njegova hiša z zemljišči vred, pravzaprav le njegov, torej tretjinski delež, že nekajkrat znašla na dražbi, a kupcev do zdaj ni bilo. Leta 2017 je državi dolgoval neverjetnih 181.579 evrov, danes precej manj, dobrih 92.000, njegovo ime je tudi na zadnjem seznamu neplačnikov finančnega urada, objavljenega konec avgusta letos, in sicer med tistimi, ki državi dolgujejo od 50.000 do 100.000 evrov. Dolg se je v zadnjih dveh letih resda občutno zmanjšal, a ne zato, ker bi ga odplačal, ampak zato, ker je del že zastaral. Pričakovati je, da bo okoli leta 2037, ko bo prišel na prostost, zaradi zastaranja rešen tudi tega finančnega bremena.