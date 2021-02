Markovi starši upe polagajo na višje sodišče

Dobrih štirinajst mesecev po oprostilni sodbi 52-letnemu Tržačanu Micheleju Puissi je na koprskem višjem sodišču potekala pritožbena seja. FOTO: Moni Černe

Dobrih štirinajst mesecev po sodbi 52-letnemu Tržačanu, ki ga je koprsko okrožno sodišče novembra predlani oprostilo krivde za prometno nesrečo v Sergaših, v kateri je umrl 18-letni Koprčan, je na koprskem višjem sodišču v četrtek potekala pritožbena seja.Michele Puissa je 17. septembra 2015 vozil od Dragonje proti Kopru. Ko je prehiteval avtodom, je zapeljal čez neprekinjeno črto na zaporno površino s hitrostjo 73 kilometrov na uro na delu, kjer je omejitev hitrosti 50, je bilo ugotovljeno v kazenskem postopku. Na zaporni površini je bil Marko na skuterju in se je hotel vključiti na cesto proti Dragonji. Trčenje je bilo zanj usodno, zaradi hudih poškodb glave je umrl v izolski bolnišnici.Staršem pokojnega Marka je država zadala nov udarec, ko je državno tožilstvo od pregona Puisse odstopilo, zato so prek odvetnikaprevzeli kazenski pregon. Prodali so tako rekoč vse, kar so imeli, vzeli več kreditov, le zato, da bi povzročitelj odgovarjal za nesrečo, v kateri so izgubili ljubljenega sina. Prehitra vožnja čez polno črto in to, da je zapeljal, kamor ne bi smel, na zaporno površino, nista bila dovolj, da bi Puisso obsodili.Prvostopenjsko sodišče ga je v kazenskem postopku oprostilo, ker je bil po njihovem neposredni vzrok nesreče to, da je obdolženec začel prehitevati pred seboj vozeči avtodom, ni pa imel preglednosti oziroma naj ne bi videl, kaj se dogaja na cesti pred njim, je dejala predsednica senata, višja sodnica. Po mnenju sodišča je bil torej odločilni vzrok za nastanek nesreče prehitevanje ob zmanjšani vidljivosti, če bi bila preglednost dobra, bi obtoženi Marka videl in se nesreča ne bi zgodila, ker pa ga ni videl, je ni mogel preprečiti.Odvetnik Zorman je na višjem sodišču temu oporekal: »Pojem zmanjšana vidljivost je sodišče narobe razumelo, saj se slednje ne nanaša na to, da pred avtomobilom vozi večje vozilo. Ampak izključno na vremenske razmere, kot so denimo megla, dim, dež, sneg.« »Če bi imel preglednost, torej lahko vozi prehitro in prek polne črte?« se je vprašal. »Sprevrženost je tudi v tem, da se ob zmanjšani vidljivosti hitrost zmanjša, in ne poveča, kot je storil obdolženi,« je še navedel odvetnik.Natanko šest mesecev po tem, ko je Puissa s koprskega sodišča odkorakal na prostost, je na isti cesti, kjer je umrl Marko, spet povzročil hudo prometno nesrečo. Pod vplivom alkohola, neuradno naj bi imel v krvi 1,1 promila, bil da je tudi zadrogiran, je z motorjem trčil v prometni znak. Trk je bil tako silovit, da je Puissi odtrgalo nogo pod kolenom. Policisti so ugotovili, da za vožnjo motorja, ki ni bil registriran, ni imel niti vozniškega dovoljenja.Puissa je na koprskem okrožnem sodišču potrdil, da je bil v Italiji pred leti že kaznovan zaradi vožnje pod vplivom alkohola in da je zato v hišnem zaporu preživel tri tedne. Leta 2019 so ga spet obravnavali italijanski policisti, pred katerimi naj bi z avtomobilom s slovenskimi registrskimi oznakami bežal. Ugotovili so, da je bil pijan, pri njem so našli kokain, dobrih 250 gramov konoplje in večjo vsoto denarja.