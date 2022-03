V nedeljo je minilo točno pet let, odkar je v majhni vasi Lukovec na Krasu, ki ima približno 18 hiš in okoli 35 prebivalcev, odjeknila strašna novica. Leta 2017 je takrat 35-letni Marko Abram s sekiro dotolkel svojega 31-letnega brata Maria in 80-letno babico Marijo. Večkrat je zamahnil po njuni glavi, nato pa oba obglavil in njuni glavi sežgal v peči centralne kurjave. Potem pa poklical policijo in jo mirno počakal. Po Metodu Trobcu, ki je svoje žrtve tudi sežgal v krušni peči, je podobno grozljivih umorov v Sloveniji malo. In če so bili vaščani nad njegovim ravnanjem pred petimi leti presen...