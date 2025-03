»Hotel me je ubiti zaradi dekleta in denarja,« je na sojenju 49-letnemu Koprčanu Elviru Valjaku, obtoženemu poskusa uboja, povedal 50-letni oškodovanec Marko Bojić. Prepričan je, da si je njegov prijatelj iz otroštva želel prilastiti njegovo dekle in 250 tisoč evrov, ki bi jih ta prejela z zavarovalne police v primeru njegove smrti. O dekletu je dejal: »Hodila je k njemu in mu dajala lažno upanje, bila pa je z mano.« Napad se je zgodil 29. julija lani na ulici med gostinskim lokalom Etno Eden in avtobusnim postajališčem v Kopru. Obtoženi je bil v družbi treh oseb, oškodovanec pa s prijateljem...